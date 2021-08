Lăng kính Bạn đọc: Dân hiến kế kéo giảm F0 trong cộng đồng

Chính quyền phải đảm bảo chế độ an sinh cho tất cả những người yếu thế để họ an tâm ở nhà chống dịch. Việc này sẽ góp phần rất lớn trong việc kéo giảm F0 trong cộng đồng. (Miên Tường) Chích vắc xin, lấy mẫu xét nghiệm nên làm cuốn chiếu và nên đến từng hộ gia đình thực hiện. Xong nhà này tới nhà khác, khu này tới khu khác... (Nguyễn Hà) F0 trong cộng đồng nhiều là do người dân còn khá chủ quan. Thêm phần những khu cách ly phong tỏa các chốt còn lỏng lẻo, nhiều nơi thì “chặt ngoài lỏng trong”. Rất mong các cấp lãnh đạo phường, xã, TP thực hiện nghiêm ngặt hơn nữa. (Thành Tâm)