Lãnh án nặng vì tổ chức cho người Trung Quốc ở Việt Nam trái phép lúc Covid-19 bùng phát

Ngày 1.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Chí Hạo (34 tuổi, phiên dịch tự do) 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thành Trung (34 tuổi) và Nguyễn Quang Thắng (29 tuổi) cùng 7 năm tù về tội tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Mức án này cao hơn mức Viện KSND đề nghị trong phần luận tội (Hạo 2 - 3 năm tù, Trung và Thắng từ 5 - 6 năm tù). HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là một trong những nguyên nhân, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 từ nước ngoài vào Việt Nam và phương hại đến việc phòng chống dịch bệnh mà cả nước đã đạt được trong thời gian qua; gây mất an toàn trật tự, an ninh quốc gia, nên cần có mức án nghiêm khắc, cao hơn mức án do Viện KSND đề nghị.