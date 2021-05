Lào Cai: Bán trà đá vỉa hè mùa dịch Covid-19, chủ quán bị phạt 20 triệu đồng

Ngày 8.5, Công an TP.Lào Cai cho biết, qua phối hợp với UBND P.Kim Tân (TP.Lào Cai) tuần tra, xử lý vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19, đơn vị này đã phát hiện và xử phạt nhiều cá nhân, đơn vị vi phạm. Trong đó, một quán trà đá bị xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng

Trước đó, trong ngày 7.5, tổ công tác của Công an TP.Lào Cai và UBND P.Kim Tân kiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với quán trà đá tại số nhà 052 đường Chu Văn An (P.Kim Tân) do bà Nguyễn Thị La làm chủ.

Ở thời điểm kiểm tra, quán trà đá này đang bán nước cho khách. Trên vỉa hè trước cửa quán có 5 khách ngồi không thực hiện giãn cách và không đeo khẩu trang.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản về hành vi vi phạm quy định tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ nơi công cộng để phòng chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai; vi phạm khoản 3 điều 12 Nghị định 117/2020 của Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, bà Nguyễn Thị La đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 20 triệu đồng.

Trước đó, quán trà đá này từng được các cơ quan chức năng nhắc nhở nhưng chủ quán vẫn cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Trong đợt kiểm tra này, tổ công tác của Công an TP.Lào Cai và UBND P.Kim Tân cũng xử phạt 6 người không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng với số tiền 2 triệu đồng/người.