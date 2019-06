Lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Trung, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc, để điều tra, làm rõ về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Bộ Công an đã khởi tố 23 bị can; thu giữ hơn 3 triệu lít dung dịch làm xăng giả trong vụ án liên quan 'đại gia' Trịnh Sướng.

Công an H.Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) đã bắt giữ một nam thanh niên đóng giả nhà sư, lừa tiền 'cúng giải hạn' gần 120 triệu đồng.

Lực lượng Công an và Bộ đội biên phòng Quảng Trị đã liên tục chặt đứt nhiều 'chân rết' buôn ma túy nhỏ lẻ từ thành phố đến miền biển, bắt giữ nhiều nghi phạm.

Ngày 6.6, Công an Q.10 (TP.HCM) cho biết đã chuyển hồ sơ vụ 'công an dỏm' trộm cắp tài sản cho Công an TP.HCM để tiếp tục mở rộng điều tra.