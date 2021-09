Lập chốt kiểm soát Covid-19 ở các cửa ngõ ra, vào TP.Quảng Ngãi

Theo báo cáo hỏa tốc nói trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND TP.Quảng Ngãi dừng các chốt kiểm soát đang triển khai trên địa bàn, để khẩn trương thành lập các chốt kiểm soát Covid-19 tại các cửa ngõ ra, vào nội thành TP.Quảng Ngãi , tập trung ở 9 phường nội thành. Việc này nhằm kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào, đi ngang qua, không để người không thuộc diện cần thiết ra, vào nội thành. Các chốt này do cán bộ công an làm tổ trưởng, quân sự dân phòng làm thành viên.