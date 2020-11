Lật ghe, xe công nông, sập tường làm 4 người tử nạn thương tâm

Trưa 13.11 thông tin từ UBND huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế) cho hay trên địa bàn vừa xảy ra hai vụ tai nạn do mưa lũ khiến hai người tử nạn thương tâm.

Cụ thể khoảng 7 giờ 30 hôm nay (13.11) ông Trần Quang Hùng, trú tại làng An Xuân, xã Quảng An dùng xe công nông chở con ông là chị Trần Thị Ngọc Huyền, sinh viên năm 2 ngành du lịch vượt lũ để lên TP.Huế đi học. Khi đến đoạn đường liên thôn thuộc thôn Mỹ Xá, xã Quảng An chiếc xe công nông bị lật rơi xuống ruộng giữa dòng lũ. Hậu quả sinh viên Huyền tử nạn, một người con trai của ông Hùng (cũng là sinh viên, đi theo xe) bị gãy chân. Thi thể chị Huyền được lực lượng cứu hộ cứu nạn địa phương tìm thấy ngay sau vụ tai nạn.