Lĩnh vực dầu khí là trụ cột quan trọng của hợp tác Việt - Nga

Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko tiến hành hội đàm. Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã có bước chuyển biến tích cực kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu chính thức có hiệu lực từ tháng 10.2016. Chủ tịch Quốc hội cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga vẫn còn nhiều tiềm năng và có thể khai thác hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Về tình hình Biển Đông , Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao lập trường của Nga về Biển Đông, theo đó ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982 , góp phần duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an toàn, an ninh hàng hải và hàng không ở Biển Đông; ủng hộ thực thi đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố các bên ở Biển Đông (DOC) và tiến tới sớm hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).