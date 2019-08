Lốc xoáy tại Hà Tĩnh 2 người bị thương, hàng chục căn nhà tốc mái

Chiều nay, 29.8, trao đổi với Thanh Niên, ông Đặng Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xác nhận thông tin trên và cho biết trận lốc xoáy xảy ra vào 12 giờ 43 phút cùng ngày.

Trận lốc xoáy khiến 41 nhà dân ở xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị tốc mái Ảnh Tân Kỳ

Theo ông Cường, vào thời điểm trên, trên địa bàn xã xảy trận lốc xoáy với cường độ mạnh. Mặc dù trận lốc xoáy diễn ra chỉ trong vòng hơn 10 phút nhưng đã khiến căn nhà của anh Nguyễn Văn Lịch (41 tuổi, trú tại thôn Hòa Tiến) bị sập hoàn toàn; 41 nhà dân trong xã bị tốc mái . Đặc biệt đã có 2 người dân bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Nhiều nhà dân hầu như bị lốc xoáy tốc toàn bộ mái ngói Ảnh Tân Kỳ

“Lúc nhà bị sập, vợ con anh Lịch kịp thời thoát ra ngoài nên may mắn không bị hề hấn gì. Riêng anh Lịch do chạy không kịp nên bị thương; một người dân khác trong xã cũng bị thương do gạch văng trúng đầu”, ông Cường nói và cho biết thêm trận lốc xoáy còn khiến nhiều diện tích hoa màu, cây trồng, cột điện trên địa bàn xã Kỳ Hoa bị đổ gãy.

Một số cột điện bị lốc xoáy xô ngã đổ Ảnh Tân Kỳ

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND thị xã Kỳ Anh đã điều động các lực lượng công an, quân đội, quân sự trên địa bàn về phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi và hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà. Chính quyền xã cũng đã bố trí chỗ ở cho gia đình có căn nhà bị sập.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh thăm hỏi người dân bị thiệt hại trong trận lốc xoáy Ảnh Tân Kỳ