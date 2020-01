Long An: Công ty liên quan 2 người Trung Quốc nhiễm virus corona 'cửa đóng then cài'

Tăng cường kiểm soát, ứng phó nguy cơ dịch do virus corona Long An đang đặc biệt tăng cường giám sát đối với người qua lại tại cửa khẩu và các khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Cơ quan chức năng Long An yêu cầu những người có tiếp xúc hoặc ở gần với những người từ Trung Quốc về tại địa phương trong vòng 14 ngày mà có biểu hiện sốt, ho... thì cần đến kiểm tra sức khỏe tại các cơ sở y tế. Cuối mỗi ngày, Sở Y tế Long An có báo cáo tổng hợp, đề xuất, gửi về UBND tỉnh để lãnh đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo. Ngày 31.1, ông Trần Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết địa phương đã thực hiện khẩn trương theo Công văn chỉ đạo của Thủ tướng về công tác ứng phó với chủng virus corona. “Cũng như Long An, Tiền Giang là tỉnh thường xuyên có thương lái thu mua nông sản xuất khẩu đi Trung Quốc, cũng như sinh sống, làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, dịch v,…và khó khăn để có thể kiểm soát việc đi lại của họ nên các đơn vị chức năng của tỉnh phải hết sức nghiêm ngặt đối với ‘nguồn bệnh’ nguy hiểm này.”, ông Dũng nhấn mạnh. Lãnh đạo ngành y tế các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh cho biết chưa phát hiện trường hợp nhiễm virus corona trên địa bàn. Riêng tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) đang cách ly theo dõi ông Zhang Xianpeng (46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Ông Zhang Xianpeng từ Thượng Hải (Trung Quốc) trở về KCN Giao Long (Bến Tre) làm việc thì phát sốt, ho… nhập viện cấp cứu chiều ngày 30.1. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân này bị sốt siêu vi, chưa loại trừ khả năng bệnh nhân bị nhiễm virus corona. UBND tỉnh Trà Vinh cũng đã có công văn chỉ đạo về công tác phòng chống corona, trong đó lưu ý theo dõi, kiểm tra chặt chẽ tại các khu vực thuộc huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải vì đây là địa phương có nhiều người Trung Quốc đang làm việc.