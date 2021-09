Long An khẩn cấp đề nghị 16 địa phương đón gần 1.300 người dân về quê

Tối 30.9, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An , cho biết vừa ký ban hành khẩn cấp công văn gửi UBND 16 tỉnh, thành gồm: Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh, Bình Dương, Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Đắk Nông, Gia Lai để có kế hoạch phối hợp với UBND tỉnh Long An tổ chức đưa gần 1.300 người dân đang bị kẹt lại tại Long An khi về quê nhà. Trong đó có nhiều thai phụ, trẻ em… với hoàn cảnh khó khăn về nơi ăn, chốn ở. Nhiều người đã hết tiền và rất thiết tha được trở về quê nhà

Định chạy xe máy về quê, người dân xóm trọ được CSGT thuyết phục ở lại chờ liên hệ địa phương

Theo ông Lâm, từ 21.9 đến nay, tỉnh Long An thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 để phòng chống dịch Covid -19. Từ đó đến nay, Long An đã phối hợp với nhiều tỉnh miền Tây đưa hàng trăm công dân có nguyện vọng về quê nhà. Đặc biệt, trong 2 ngày 29 và 30.9, có gần 1.300 công dân từ các tỉnh miền Đông, TP.HCM và từ Long An về quê. Những người này đều đã được tiêm vắc xin Covid-19 nhưng lãnh đạo các tỉnh xung quanh Long An không cho họ vào địa bàn. Do đó, chính quyền Long An đã đưa người dân vào các điểm cách ly như trường học để chăm sóc y tế, hỗ trợ thức ăn…

"Khi đoàn người từ dồn trên Quốc lộ N2 trên địa bàn H.Đức Hòa, lãnh đạo UBND tỉnh Long An và nhiều sở, ngành tỉnh, địa phương trực tiếp đối thoại với người dân nhưng kết quả đa số người dân vẫn cương quyết muốn trở về quê nhà", ông Lâm cho biết.

UBND tỉnh Long An yêu cầu UBND các tỉnh nêu trên trong thời gian từ ngày 1 đến 5.10 liên hệ với ông Nguyễn Đại Tánh, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Long An (số điện thoại 0344 630018) và ông Lê Trường Chinh, Chủ tịch UBND H.Đức Hòa, qua số điện thoại 0949.601.789) để phối hợp rước dân mình về quê an toàn.