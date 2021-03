Long An tăng cường lực lượng kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến biên giới

Ngày 21.3, đại tá Đoàn Văn An, Chính ủy Bộ đội biên phòng Long An , cho biết trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp ở Campuchia, các đơn vị bộ đội biên phòng dọc tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh Long An đã không ngại gian khổ, quyết tâm thực hiện “nhiệm vụ kép”: Vừa tuần tra giữ vững an ninh biên giới, vừa căng mình bám chốt, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lây lan từ nước ngoài.