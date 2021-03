Cán bộ biên phòng chứa hàng nghi nhập lậu bị đề nghị cảnh cáo Đảng

Tối 19.3, thượng tá Lê Hoàng Việt, Phó chính ủy, kiêm người phát ngôn Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang, cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh An Giang đã họp thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với thượng tá Hoàng Văn Nam , Phó trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang.

Thượng tá Việt cho biết thêm về mặt chính quyền, theo quy định của quân đội, sĩ quan cấp bậc từ thượng tá trở lên sẽ do Bộ Tư lệnh BĐBP ra quyết định kỷ luật. Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh An Giang sẽ đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP xem xét, ra quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với thượng tá Nam.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 27.2, Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra hành chính 2 căn nhà do vợ chồng thượng tá Hoàng Văn Nam làm chủ và 1 căn nhà khác do chị vợ ông Nam làm chủ tại P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc. Tại đây, công an phát hiện, tạm giữ hơn 1,3 tấn hàng và hơn 1.100 món đồ xuất xứ nước ngoài đã qua sử dụng nhưng không có hóa đơn, chứng từ.