Lừa đảo mua bán chung cư gây hoang mang ở TP.HCM

Ngày 27.9, Công ty cổ phần địa ốc Him Lam (Công ty Him Lam) ra thông báo về việc “cảnh báo mạo danh, lừa đảo khách hàng thuộc khu căn hộ Him Lam Phú An (đường Thủy Lợi, P.Phước Long A, Q.9, TP.HCM).