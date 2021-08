Lý do nhiều hội nhóm thiện nguyện không xin được giấy đi đường

Chiều tối 26.8, tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình Covid-19 TP.HCM, nhiều PV cơ quan báo chí đưa ra nhiều thắc mắc khi một số nhà hảo tâm, hội nhóm thiện nguyện không xin được giấy đi đường do Phòng CSGT đường bộ - đường sắt TP.HCM (PC08) và Công an quận, huyện, TP.Thủ Đức cấp.

Tuy nhiên, theo Công an TP.HCM, việc hội nhóm thiện nguyện di chuyển trong thời gian giãn cách cũng có thể phát sinh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, không an toàn cho chính cá nhân đi làm từ thiện . Đồng thời việc cấp giấy này sẽ không đạt mục đích tăng cường giãn cách xã hội của TP.HCM là “ai ở đâu, ở yên đấy”.

Liên quan đến việc làm từ thiện của các hội nhóm thiện nguyện, đại diện Công an TP.HCM cho rằng quan điểm của TP là tổ chức tập trung. Vì vậy, hội nhóm thiện nguyện khi tiếp nhận ủng hộ, có thể liên hệ, đưa nhu yếu phẩm về Tổ công tác đặc biệt tại địa phương để đưa đến những nơi có nhu cầu. Hoặc hội nhóm thiện nguyện có thể ở nhà báo cho lực lượng tại địa phương tới tiếp nhận nguồn hàng.

Về quản lý người dân đi đường, sáng 26.8, Công an TP.HCM vừa có thông tin hướng dẫn cụ thể phương tiện ra, vào tại các chốt, trạm nội ô TP.HCM.

Cụ thể, các phương tiện vận tải (xe taxi, xe khách, xe chở công nhân...) được cấp mã QR code được phép lưu thông theo khu vực, lộ trình, thời gian cấp phép và không cần kiểm tra giấy đi đường. Đối với các xe vận tải hàng hóa không được cấp mã QR code, tài xế và người ngồi trên xe phải có giấy đi đường theo quy định. Các nhóm đối tượng được lưu thông (cán bộ công nhân, viên chức, người lao động , hỗ trợ phòng, chống dịch Covid -19, tình nguyện viên, thiện nguyện viên…) phải có giấy đi đường do công an cấp (giấy do công an phường, xã cấp chỉ đi trong quận, huyện). S hipper giao hàng (sử dụng ứng dụng công nghệ ) dừng hoạt động tại các quận: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, H.Hóc Môn và TP.Thủ Đức. Các quận huyện khác, shipper chỉ được hoạt động trong địa bàn quận, huyện (nội quận) và có nhận diện theo quy định.