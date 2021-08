UBND H.Củ Chi (TP.HCM) báo cáo: Nhiều trường hợp lợi dụng việc ưu tiên để qua chốt

Chủ tịch UBND H. Củ Chi vừa báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) TP.HCM về tình trạng lây lan dịch bệnh trên địa bàn, trong đó có nguyên nhân từ thành viên lực lượng tuyến đầu không tuân thủ giãn cách đầy đủ. Theo báo cáo, UBND H.Củ Chi, hiện UBND TP.HCM và Công an TP.HCM không yêu cầu lực lượng tuyến đầu phải xuất trình giấy đi đường khi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 nhằm tạo điều kiện cho lực lượng y bác sĩ, công an, quân sự thực hiện nhanh chóng, hiệu quả các nhiệm vụ mang tính cấp bách và không bị phiền hà.

Tuy nhiên, trên thực tế, tại địa bàn H.Củ Chi có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, lực lượng y tế hiện đang công tác tại các quận, huyện khác không tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và không chấp hành triệt để giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với nguyên tắc “ ai ở đâu ở yên đó ”. Nhiều trường hợp đã lợi dụng việc ưu tiên qua các chốt kiểm soát để chở cả gia đình, cha mẹ, vợ con đi lại với mục đích riêng, nhất là di chuyển qua lại giữa các quận, huyện trong TP.

Theo báo cáo của UBND H.Củ Chi, hành động này đã làm lây lan dịch bệnh cho người thân trong gia đình, cho cộng đồng và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid -19 của địa phương và của toàn TP. “Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng số ca nhiễm mới và càng khó khăn hơn trong việc kiểm soát dịch bệnh tại địa phương”, báo cáo của Chủ tịch UBND H.Củ Chi nêu.

Qua thống kê, H.Củ Chi ghi nhận trên địa bàn huyện có 83 trường hợp là lực lượng chiến sĩ, y bác sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện nhiễm bệnh về thăm gia đình tại địa phương, làm phát sinh 116 ca nhiễm. Ngoài ra, có 58 trường hợp người dân nhiễm bệnh từ các cơ sở y tế trên địa bàn TP trở về địa phương, làm phát sinh 103 ca bệnh khác.

Để khắc phục tình trạng này, UBND H.Củ Chi kiến nghị BCĐ xem xét và có chỉ đạo chấn chỉnh chung công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch của đơn vị; siết chặt quản lý di chuyển qua các chốt kiểm soát

Đồng thời, bổ sung quy định lực lượng khi thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn quận, huyện nào thì ở tại quận, huyện đó; không di chuyển qua lại giữa các địa bàn để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm, cũng như tránh trường hợp lợi dụng việc được ưu tiên lưu thông để làm việc riêng.

Theo UBND H.Củ Chi, hiện quy định lực lượng tham gia chống dịch như: y tế, quân đội, công an phải xét nghiệm định kỳ 7 ngày/lần nhưng thực tế một số bệnh viện và lực lượng công an, quân sự không tổ chức xét nghiệm hằng tuần vì sợ tốn kém trong khi các lực lượng này có nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Do đó, UBND H.Củ Chi kiến nghị TP chỉ đạo thống nhất trên toàn địa bàn yêu cầu xuất trình giấy xét nghiệm âm tính và giấy phân công công tác đối với lực lượng y tế, quân đội, công an khi qua chốt kiểm soát dịch; đồng thời xét nghiệm miễn phí cho y bác sĩ, công an, quân đội.