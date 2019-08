Mặt trái trong căn hộ, biệt thự cho thuê ở Vũng Tàu

Thuê biệt thự sử dụng ma tuý

Theo Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều hình thức kinh doanh lưu trú là căn hộ tại những chung cư cao tầng, biệt thự cho thuê gây khó khăn cho công tác quản lý an ninh. Phần lớn các cơ sở lưu trú này đều không đảm bảo các quy định về pháp luật về kinh doanh lưu trú, không đăng lý lưu trú với công an.

Trung tá Trần Việt Trung, Phó trưởng Công an TP.Vũng Tàu, cho hay từ năm 2018 đến nay, đã tổ chức kiểm tra 83 lượt căn hộ, biệt thự cho thuê, qua đó phát hiện 55 trường hợp và hơn 300 người có hành vi tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy . Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tố 15 vụ với 29 nghi can, xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 16 vụ với 260 người.

Mới đây, ngày 14.8, Lưu Văn Chiến (19 tuổi), Trần Minh Trường (28 tuổi), Lê Ngọc Thẫm (19 tuổi), Trịnh Lâm Phát Phước (22 tuổi), Đào Công Đức (24 tuổi), Lương Bá Đạt (30 tuổi) và Võ Minh Quý (21 tuổi, đều ngụ TP.HCM) mua một gói ma túy tổng hợp dạng khay và 8 viên thuốc lắc từ TP.HCM xuống TP.Vũng Tàu thuê biệt thự trên đường Trần Phú để lưu trú. Khuya cùng ngày, Chiến gọi điện rủ thêm 5 cô gái ở Vũng Tàu đến chơi và sử dụng ma túy. Rạng sáng 15.8, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Vũng Tàu phối hợp Công an P.1 kiểm tra và phát hiện hầu hết mọi người trong nhóm đều có biểu hiện phê thuốc. Thử nhanh có 7 nam thanh niên và 3 cô gái dương tính với ma túy

Trước đó, vào ngày 12.7, tại biệt thự 12/06H1 Trần Phú, P.1 (TP.Vũng Tàu), Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra và phát hiện nhóm thanh niên thuê sử dụng ma túy . Kiểm tra nhanh, có 16/23 người dương tính với ma túy.

Đầu tháng 11.2018, tại phòng 305 Chung cư OSC Land (P.Thắng Tam), Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang 1 nhóm thanh niên thuê căn hộ này để mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an thu giữ tại căn hộ này 160 viên thuốc lắc, 49 gói ma túy tổng hợp khoảng 25 gr. Nghiêm trọng hơn, vào tháng 12.2018, Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Cục An ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ bắt 22 người Trung Quốc thuê biệt thự tại P.1 (TP.Vũng Tàu) để tổ chức làm thẻ ATM, thu giữ 13 Token key (thiết bị cung cấp mã bảo mật ngân hàng khi giao dịch trực tuyến), 200 vỏ thẻ ATM trắng, máy đọc, dập thẻ và chữ số để làm thẻ ATM giả, 33 thẻ ngân hàng do Trung Quốc phát hành.

Cơ chế pháp lý chưa theo kịp

Tại hội thảo công tác quản lý căn hộ, biệt thự cho thuê du lịch do UBND TP.Vũng Tàu tổ chức mới đây, nhiều ý kiến bày tỏ tình trạng những cơ sở lưu trú nói trên gây bức xúc cho người dân. Ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, cho biết: "Qua khảo sát ban đầu, trên địa bàn có 43 biệt thự, 435 căn hộ cho thuê du lịch. Trong các cơ sở này chỉ có 47 trường hợp có giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Loại hình kinh doanh lưu trú này hiện nay đang có xu hướng phát triển mạnh và có nguy cơ gây rối loạn tình hình phát triển kinh tế du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, làm mất an ninh trật tự địa phương nếu không có biện pháp đưa vào quản lý tốt ngay từ đầu", ông Lập nêu.

Ông Lập cũng cho rằng loại hình căn hộ, biệt thự cho thuê lưu trú du lịch xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhưng hiện nay cơ chế pháp lý chưa theo kịp. Việc cấp giấy phép, điều kiện cơ sở vật chất cho loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú này còn quá dễ dãi. “TP.Vũng Tàu sẽ tổng hợp những kiến nghị để thống nhất giải pháp xử lý. Trước mắt, các phòng, ban, ngành của TP.Vũng Tàu tăng cường công tác đăng ký tạm trú, nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm. TP.Vũng Tàu yêu cầu các chủ đầu tư chung cư, căn hộ, biệt thự cho thuê lắp đặt camera kết nối với cơ quan công an các phường, xã trên địa bàn để theo dõi, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý sai phạm”, ông Lập cho hay.