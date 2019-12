Mẹ của tử tù Hồ Duy Hải: 'Kháng nghị đem lại điều kỳ diệu cho gia đình'

Sau gần 11 năm tòa tuyên án tử hình Hồ Duy Hải (34 tuổi, ngụ ấp 3, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An ) về tội giết người. cướp tài sản trong kỳ án Bưu điện Cầu Voi , mới đây Viện KSND tối cao có quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm, phúc thẩm đối với vụ án chấn động này.

Theo chỉ dẫn, chúng tôi ghé vào 2 ngôi nhà khang trang, có vườn cây kiểng khá rộng và thoáng mát, được cho là nhà bà Loan. Tuy nhiên, khi bấm chuông kêu cửa, một thanh niên từ nhà bước ra cho biết: “Nhà này bà Loan đã bán nay mấy năm rồi...”.

Tiếp tục lần theo chỉ dẫn, chúng tôi cũng tìm gặp được bà Loan. Tiếp chúng tôi, bà Loan cho biết: “Gia đình biết về quyết định kháng nghị của Viện KSND tối cao đầu tiền là từ bài viết đăng trên Báo Thanh Niên. Đọc xong, cả nhà chúng tôi không thể tin vào mắt mình, cứ cố đọc đi đọc lại nhiều lần để... "chắc ăn", sau đó mọi người lập tức điện báo cho bà con cả dòng họ biết...”.

Mỗi lần nhắc tên con là nước mắt bà chảy dài, tiếng nói ngắt từng đoạn: “Đất đai, ngôi nhà ông bà cha mẹ cho bao đời nay, nơi sinh ra và lớn lên của hai anh em thằng Hải, con Thủy, vậy mà tôi cũng đành bán đi. Cần có tiền trang trải cho chuyến đi dài hạn, cứ như thế tôi bán dần, bán dần”.

Thương cháu, bà Nguyễn Thị Len (52 tuổi), em gái út của bà Loan, cũng bán luôn căn nhà của mình để đưa tiền để cho chị làm “lộ phí”. Bà Len nói: “Mấy tỉ đồng là số tiền lớn khủng khiếp đối với nông dân như tôi nhưng việc kêu oan cho thằng Hải là quan trọng hơn tất cả. Thời gian nó đang ở trại giam chờ ngày tử hình đếm trên đầu ngón tay, chậm là mất con, oan sai hay không thì gia đình sẵn sàng chờ câu trả lời, chấp nhận tất cả”.

Sau khi nhà cửa bán hết, bà Loan cùng em gái út về tá túc ở nhà mẹ ruột. Công việc bấp bênh, ra đường bị dị nghị đủ điều, nhưng với bà Loan, tất cả không là gì so với bản án tử đang treo lơ lửng trên đầu con trai bà.

Lúc Hải bị bắt, bà Lê Thị Mai (92 tuổi), bà ngoại Hồ Duy Hải vẫn còn khỏe mạnh, giờ thì bà nằm một chỗ. “Vậy mà tuần nào ngoại cũng thì thào hỏi thằng Hải cháu tao về chưa tụi bây”, chị Hồ Thị Thu Thủy, em gái Hải, kể.

Gia đình bà Loan khó mà quên được ngày 21.3.2008, thời điểm Hồ Duy Hải bị Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An bắt khẩn cấp về hành vi giết người, cướp tài sản . 8 tháng sau, TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm và ngày 24.9.2009, TAND tối cao xét xử phúc thẩm đều tuyên án tử hình đối với Hải