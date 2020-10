Miền Trung oằn mình trong lũ dữ

Báo Thanh Niên tìm cách đến với các gia đình có người tử nạn Chiều 10.10, ngay sau khi có sự ủng hộ từ ông Lâm Tấn Lợi ở TP.HCM số tiền 100 triệu đồng để chi cho việc hỗ trợ các trường hợp bị tử nạn do mưa lũ, PV Thanh Niên lập tức liên lạc với địa phương để đến động viên thân nhân cháu L.T.M.H (3 tuổi, trú thôn Câu Hà, xã Hải Phong, H.Hải Lăng) và ông L.H.A (61 tuổi, trú thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, H.Triệu Phong), 2 nạn nhân tử vong trong lũ dữ ở Quảng Trị. Tuy nhiên, mong muốn kịp thời thăm hỏi và chuyển phần quà hỗ trợ (5 triệu đồng/người) của bạn đọc Thanh Niên đã không thực hiện được, do khu vực nạn nhân tử vong đang bị cô lập do ngập sâu. Anh Nguyễn Trịnh Điển, Bí thư Huyện đoàn Triệu Phong, cho hay gia đình nạn nhân đang lo hậu sự. “Nhưng việc chôn cất vào sáng 11.10 cũng sẽ vất vả, dù đã tìm được khu đất cao để an táng”, anh Điển nói. Nguyễn Phúc