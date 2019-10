Mở lại phiên tòa xét xử vụ án gian lận thi cử tại Hà Giang

Bị can Hoài được xác định đã đưa chìa khóa phòng chứa các bài thi để bị can Lương vào mở khóa niêm phong, lấy các bài thi trắc nghiệm rồi sửa chữa đáp án nâng điểm cho thí sinh (TS). Kết quả chấm thẩm định lại các bài thi do đoàn công tác của Bộ GD-ĐT tiến hành cho thấy, 114 TS với 330 bài thi có tổng điểm đã chênh lệch từ hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định. Nhiều TS có tổng điểm chênh lệch hơn 20 điểm so với chấm thẩm định. Cá biệt, có những TS được tăng lên 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với bài chấm thẩm định.