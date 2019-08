Xử lý 210 người liên quan vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

Ngày 23.8, Viện KSND tỉnh Hà Giang cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 5 bị can với 3 nhóm tội danh trong vụ án gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia 2018. Cáo trạng này thay cho cáo trạng trước đây, vụ án cũng đã 2 lần được Viện KSND tỉnh Hà Giang trả hồ sơ, yêu cầu Công an tỉnh Hà Giang điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, hai bị can Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương, cựu trưởng và phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang), bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 2, điều 356 bộ luật Hình sự (BLHS).

Hai bị can Phạm Văn Khuông, cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang; và Lê Thị Dung, cựu cán bộ Công an tỉnh Hà Giang, bị truy tố về tội lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, theo khoản 1, điều 366 BLHS. Riêng bị can Triệu Thị Chính, cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang, bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo khoản 1, điều 358, BLHS.

Không tìm ra yếu tố vụ lợi !

Theo cáo trạng, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 , Nguyễn Thanh Hoài đã bàn bạc với Vũ Trọng Lương nâng điểm cho nhiều thí sinh (TS) ở các môn trắc nghiệm, vi phạm quy chế thi. Hoài đưa danh sách 93 TS cần được nâng điểm cho Lương để Lương trực tiếp nâng điểm cho 14 TS khác để can thiệp sửa kết quả bài thi. Tổng cộng, Lương sửa kết quả 309 bài thi các môn trên 249 ảnh gốc bài thi (phiếu trả lời trắc nghiệm) của 107 TS để nâng điểm cho những TS này.

Phạm Văn Khuông đã tác động cấp dưới là Hoài nâng 13,3 điểm cho con mình để đủ điểm vào Trường ĐH Y Thái Bình. Lê Thị Dung đã nhờ Hoài nâng điểm cho 20 TS. Riêng bị can Triệu Thị Chính đã đưa danh sách 12 TS nhờ Hoài nâng điểm môn ngữ văn và cung cấp thông tin 1 TS nhờ Hoài xem điểm. Hai bị can này đã thống nhất số điểm cần nâng nhưng sau đó không thực hiện được vì lý do khách quan.

Trong các lần yêu cầu điều tra bổ sung, Viện KSND tỉnh Hà Giang đã yêu cầu làm rõ yếu tố vụ lợi của các bị can. Tuy nhiên, dù Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hà Giang "đã áp dụng tất cả biện pháp" nhưng không thu thập được chứng cứ để chứng minh có yếu tố vụ lợi trong vụ án. Gia đình các TS không khai nhận có đưa tiền hoặc lợi ích vật chất khác để nhờ nâng điểm. Đồng thời, Hoài và Lương đều khai chỉ giúp nâng điểm vì mối quan hệ bạn bè, người thân...

“Hành vi phạm tội của các bị can nói trên đã xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gian lận trong thi cử không chỉ để lại hậu quả trước mắt mà về lâu dài sẽ đào tạo ra một nguồn nhân lực chất lượng thấp và yếu kém, tác động đến đạo đức xã hội...”, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Giang nêu.

Người liên quan là ai?

Đáng chú ý, theo cáo trạng, ngoài 5 bị can nêu trên, vẫn còn một số người có liên quan đến vụ việc và đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Giang thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định.

Cáo trạng cho biết, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang, có 210 phụ huynh có con được nâng điểm nên Viện KSND tỉnh Hà Giang đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý những phụ huynh, theo quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên; luật Cán bộ, công chức và luật viên chức

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Giang cũng nêu rõ đã lấy được lời khai liên quan đến 99/107 trường hợp TS gian lận điểm thi và xác định 41 trường hợp phụ huynh, người liên quan đã nhờ các bị can Hoài và Lương nâng điểm cho con, cháu.