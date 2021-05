Mở rộng điều tra hành vi của nhóm 'Báo Sạch'

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.Cần Thơ hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi, ngụ Long An) cùng 3 đồng phạm về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”, theo khoản 2 điều 331 bộ luật Hình sự năm 2015 (phạm tội “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội”) với khung hình phạt tù từ 2 - 7 năm.