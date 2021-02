Mỏi mòn chờ hỗ trợ sửa nhà sau thiên tai

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Công Trứ về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Chiều 3.2, Công an H.Thoại Sơn (An Giang) đã bàn giao Phan Ngọc Nam (44 tuổi, ngụ xã Vọng Đông, H.Thoại Sơn), cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để điều tra về hành vi giết người.