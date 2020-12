Mong giá thịt heo tết này không tăng cao

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 29.12, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tái khẳng định giá thịt heo Tết Tân Sửu sẽ không tăng mạnh như tết năm trước.

Lý do các cơ sở chăn nuôi lớn đã bảo đảm an toàn dịch và từ 80 - 85% trang trại quy mô nhỏ cũng đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi. Cả nước hiện có 26,2 triệu con heo, bằng 85% lượng heo của cả nước tại thời điểm trước dịch.

Không đưa ra mức giá heo hơi sẽ khoảng bao nhiêu dịp tết này, ông Phùng Đức Tiến thông tin: So đầu năm thì lượng heo tái đàn tăng 29% và bên cạnh thịt heo còn có nhiều thực phẩm khác thay thế như gà, bò, tôm, cá... Sản lượng trâu bò, gia cầm phục vụ Tết Nguyên đán tăng mạnh, dự báo thị trường ổn định giá, không gây thiếu hụt tăng giá nóng.

Ám ảnh “tết mà!”

“Cứ gần tết là cái gì cũng tăng giá. Bình thường rửa xe máy 25.000 đồng/chiếc, gần tết lên 35.000 đồng, hỏi thì nói "tết mà". Cắt tóc ngày thường 40.000 đồng, cận tết thì đi đứt tờ 50.000 đồng, thắc mắc thì thợ nói "tết mà"... Cái gì cũng "tết mà" thì có mà chết người nghèo. Giá thịt heo tết năm nay hy vọng nhà nước bình ổn được, không có chuyện "tết mà"”, bạn đọc (BĐ) Tài viết.

Chia sẻ của BĐ Tài được nhiều BĐ khác đồng tình. BĐ do***@gmail.com nói thêm: “Năm nào chả vậy. Cứ tới dịp cận tết là giá thịt heo tăng chóng mặt. Dịch hay không thì thịt heo cũng tăng mà!”.

BĐ Bá Tú kể: “Năm nào nhà tôi cũng phải có mấy cặp bánh chưng, nồi thịt kho tàu, ít ký chả lụa... Hy vọng tết này giá thịt heo không tăng cao. Nếu thịt heo tăng quá, chẳng lẽ gói bánh chưng chay, nồi trứng - đậu hũ kho tàu, ít ký chả bò... thay vào?”, và mong muốn “nhà nước kềm được giá thịt heo cho bà con ăn tết vui vẻ”.

Mong hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định

Thông cảm với tình hình khó khăn chung, BĐ Hoài Giang chia sẻ: “Năm nay dịch bệnh, công việc khó khăn, cơ quan cố gắng lắm cũng sẽ thưởng được một chút, không thể bằng mấy năm trước rồi. Thôi thì liệu cơm gắp nắm, bánh chưng chay, đậu hũ kho tàu, trứng nấu măng... cũng được mà, cũng lành mạnh mà”.

Đây cũng là tình hình chung của nhiều người. BĐ Quốc Quân vui vẻ cho biết: “Nếu giá thịt heo tăng quá thì chuyển qua ăn cá, hải sản, thịt bò... thiếu gì thứ. Chỉ sợ những thứ đó cũng theo thịt heo mà tăng giá. Lúc đó chắc chuyển qua ăn chay”.

Trong khi đó, BĐ Nguyệt Lan bày tỏ: “Rất mong các ban ngành nỗ lực hết mình để hàng hóa phục vụ tết năm nay dồi dào, giá cả ổn định, để bà con ăn tết xôm tụ và vui vẻ. Mong lắm”. Cùng ý kiến, BĐ Kim Oanh mong muốn: “Hy vọng các bộ ngành, các doanh nghiệp bình ổn được thị trường, nhất là thịt heo, chứ nấu bánh chưng, bánh tét mà không có thịt heo thì coi sao được”.