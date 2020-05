Mong triệt phá hết các ổ bài bạc

Hoan hô công an đã triệt phá ổ nhóm này. Còn ổ nhóm nào nữa mong công an triệt phá bằng hết để mang lại an bình cho xã hội.

Lam Phương

Đã có ai bị xử chung thân hoặc tử hình vì tổ chức đánh bạc chưa nhỉ? Tôi nghĩ phải phạt thật nặng để không còn ai dám tổ chức đánh bạc hoặc chơi cờ bạc nữa.

Tuyền

Xưa giờ chưa thấy sòng bạc nào phá sản vì để thua người chơi, chỉ thấy người chơi tán gia bại sản mà thôi. Ai cũng biết chỉ… con bạc là không biết, thật ra cũng có con bạc biết mà vẫn cứ... ngu hết biết!

Gia Hân