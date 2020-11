Mưa lớn, huyện Nam Trà My bị chia cắt, hàng loạt thủy điện đồng loạt xả lũ

Chiều 6.11, ông Trần Huy Dũng, Chủ tịch UBND H. Nam Trà My , cho biết hiện trên địa bàn đang có mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn cũng đang đổ về rất lớn, huyện đã có thông báo đến người dân để đảm bảo an toàn.

Một số nơi trên địa bàn H.Bắc Trà My bị ngập úng do mưa lớn ẢNH: C.X

Trong khi đó, theo một cán bộ H.Bắc Trà My, mưa lớn đã khiến tuyến Quốc lộ 40B, đoạn qua khu vực ngầm sông Trường (xã Trà Sơn, H.Bắc Trà My), bị ngập nặng, giao thông hướng lên H.Nam Trà My bị chia cắt hoàn toàn. Một số khu vực ở TT.Trà My bị ngập sâu.

Áp thấp nhiệt đới đã vào vùng biển Quảng Ngãi – Phú Yên, cảnh báo mưa to sóng lớn

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 10, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 5 đến 7 giờ ngày 6.11) tại các địa phương vùng núi phía bắc phổ biến từ 30 - 50 mm, vùng đồng bằng và vùng núi phía nam phổ biến 50 - 150 mm; có nơi cao hơn 150 mm.

Dự báo trong ngày 6.11, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Thủy điện điều tiết xả lũ với lưu lượng lớn

Quảng Nam cảnh báo đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối, thuộc các huyện miền núi như: Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước và Hiệp Đức. Tình trạng ngập lụt diện rộng tiếp tục tại các vùng trũng thấp các H.Đại Lộc, Duy Xuyên, TX.Điện Bàn, TP.Hội An và TP.Tam Kỳ.

Theo số liệu cập nhật lúc 15 giờ chiều 6.11, thủy điện A Vương mực nước về hồ 97 m3/giây, mực nước xả qua tràn xuống hạ du 22 m3/giây; thủy điện Sông Bung 4 mực nước về hồ 202 m3/giây, mực nước xả qua tràn xuống hạ du 42 m3/giây.

Riêng hai thủy điện điều tiết xả lũ với lưu lượng rất lớn là thủy điện Đak Mi 4 với mực nước về hồ 1.156 m3/giây, mực nước xả qua tràn xuống hạ du 533 m3/giây, và thủy điện Sông Tranh 2 mực nước về hồ 6.326 m3/giây, xả qua tràn xuống hạ du 2.027 m3/giây.

