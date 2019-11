Mỹ ủng hộ lập trường của Việt Nam về Biển Đông

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chuyến thăm của ông Esper đóng góp thiết thực vào phát triển quan hệ hai nước. Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Mỹ - một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới; đồng thời bảo đảm gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông , tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của LHQ về luật Biển (UNCLOS) năm 1982.