Nam phi công người Anh bình phục hoàn toàn, sẽ hồi hương bằng máy bay thương mại

Chiều 5.7, đoàn khảo sát của Quốc hội về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập, do Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dẫn đầu, làm việc với Công ty CP cấp nước Đà Nẵng