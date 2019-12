Nạn nhân tử vong, công an thu giữ súng K59

Ngày 23.12, Cơ quan CSĐT Công an Q.10 phối hợp với Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ bệnh nhân (BN) P.Đ.T.D (41 tuổi, ngụ Q.8) tử vong nghi do nổ súng tự sát tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) Trưng Vương TP.HCM (P.14, Q.10) vào tối 22.12.