Ngắm những vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng và an ninh Việt Nam 2019

Triển lãm DSE Vietnam 2019 được cho là một hoạt động phù hợp với xu thế chung của thế giới, là dịp quảng bá các sản phẩm công nghiệp quốc phòng và an ninh do Việt Nam sản xuất với các đối tác và giới thiệu hình ảnh và vị thế của quốc phòng và an ninh Việt Nam tới cộng đồng quốc tế. Đồng thời, là cơ hội cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội và an ninh nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận trang thiết bị, công nghệ tiên tiến nhất của khu vực và thế giới ngay tại Việt Nam, để các doanh nghiệp sản xuất quốc phòng và an ninh của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có thể làm việc và nắm bắt thông tin về khả năng chuyển giao công nghệ sửa chữa, thay thế và sản xuất mới các linh kiện và sản phẩm quốc phòng từ các nhà sản xuất và chuyên gia quốc phòng hàng đầu thế giới ngay tại triển lãm.

Ảnh Ngọc Thắng