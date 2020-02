Ngán ngẩm với văn hóa xếp hàng

Như Thanh Niên thông tin, chuyến bay VN1603 dự định cất cánh lúc 16 giờ 50 ngày 3.2 tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) đi Buôn Ma Thuột. Trong quá trình hành khách xếp hàng chờ nhân viên thủ tục hàng không kiểm soát thẻ lên máy bay, hai nhóm hành khách nữ gồm 4 người, thuộc 2 gia đình khác nhau đi cùng chuyến bay đã xô xát, to tiếng với nhau.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị O. và bà Trần Thanh T. đã có hành vi xô xát, to tiếng với bà Ngô Thị G. và bà Vũ Thị M. An ninh hàng không Nội Bài đã xử lý hành vi gây mất trật tự an ninh của 4 hành khách nữ trên, đồng thời phối hợp với đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines lập biên bản hủy chuyến bay đối với cả 4 khách.