Ngày 12.9 có 11.469 ca mắc Covid-19 trong nước tại 33 tỉnh, thành

Trong đó, TP.HCM ghi nhận 6.158 ca, Bình Dương 3.188 ca, Đồng Nai 974 ca, Long An 285 ca, Kiên Giang 117 ca, Tây Ninh (93 ca, Tiền Giang 80 ca, Cần Thơ 68 ca, An Giang 62 ca, Quảng Bình 61 ca, Đồng Tháp 49 ca, Khánh Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi tỉnh có 46 ca, Bình Phước 33 ca, Quảng Ngãi 30 ca, Cà Mau 22 ca, Hà Nội 20 ca, Đắk Nông 17 ca, Bình Thuận và Bình Định mỗi tỉnh có 16 ca, Phú Yên 14 ca, Bạc Liêu 8 ca, Trà Vinh 7 ca, Bến Tre 3 ca.

Hôm nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang đăng ký bổ sung 548 ca nhiễm được lấy mẫu từ các ngày trước.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.633 ca/ngày.

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 613.375 ca nhiễm, tỷ lệ nhiễm hiện ở mức 6.235 ca/1 triệu dân, đứng thứ 157/222 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4) đến nay có 608.997 ca nhiễm trong nước (371.804 bệnh nhân đã khỏi bệnh).

5 tỉnh, thành ghi nhận số mắc cao là: TP.HCM có 298.029 ca, Bình Dương 157.018 ca, Đồng Nai 34.816 ca, Long An 28.159 ca và Tiền Giang 12.205 ca.

Có 6 tỉnh, thành không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Ninh Bình.

Bộ Y tế cho biết, hôm nay thêm 11.116 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh; 374.578 ca được điều trị khỏi từ đầu dịch đến nay.

Theo thống kê sơ bộ 6.057 bệnh nhân nặng đang điều trị. Trong đó, 929 ca thở máy xâm lấn và 30 ca điều trị ECMO

Tổng số bệnh nhân tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.279 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).