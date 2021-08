Ngày 22.8 ghi nhận 11.208 ca nhiễm Covid-19 tại 36 tỉnh, thành

Trong đó, TP.HCM có 4.193 ca, Bình Dương 3.795 ca, Đồng Nai 849 ca, Tiền Giang 709 ca, Long An 365 ca, Đà Nẵng 183 ca, Khánh Hòa 160 ca, Đồng Tháp 142 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 107 ca, Cần Thơ 97 ca, Tây Ninh 83 ca, An Giang 69 ca, Nghệ An 68 ca, Vĩnh Long 49 ca, Bình Thuận 47 ca, Đắk Nông và Trà Vinh mỗi tỉnh có 39 ca, Phú Yên 38 ca, Bình Định và Hà Tĩnh mỗi tỉnh có 20 ca, Quảng Nam 16 ca, Kiên Giang và Sơn La mỗi tỉnh có 15 ca, Đắk Lắk 12 ca, Bắc Ninh và Hà Nội mỗi tỉnh,thành có 11 ca, Gia Lai và Cà Mau mỗi tỉnh có 10 ca, Hậu Giang 7 ca, Lào Cai và Bắc Giang mỗi tỉnh có 6 ca Ninh Thuận và Lạng Sơn mỗi tỉnh có 5 ca, Quảng Ngãi và Quảng Trị mỗi tỉnh có 3 ca và Thái Bình 1 ca.