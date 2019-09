Nghề “cảm hóa” người nghiện

Hơn 20 năm làm công tác xã hội tình nguyện, bà Hoa đã nhận được hơn 60 bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành về việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Nhiều năm bà được UBND TP.Hà Nội tuyên dương Người tốt việc tốt và được Công an TP.Hà Nội tặng kỷ niệm chương Vì an ninh Tổ quốc.