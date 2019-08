Nghỉ lễ 2.9: Lại kẹt đường về miền Tây

Đường về miền Tây lại kẹt cứng trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2.9. Người đi đường vô cùng vất vả khi suốt ngày hôm qua 31.8, xe nườm nượp đổ về QL1, cao tốc TP.HCM - Trung Lương và QL60.

Ông Phùng Văn On, Ủy viên thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, cho biết lộ trình từ miền Đông, TP.HCM về miền Tây đều phải qua tỉnh Long An. Tuy hiện nay QL1 không còn là tuyến độc đạo để phục vụ người tham gia giao thông ngang qua Long An, nhưng do các tuyến đường còn lại như QL50, QLN2 còn mới mẻ nên nhiều người chưa biết, vẫn tập trung vào QL1.

Thế nên, Ban An toàn giao thông tỉnh Long An phối hợp CSGT các quận giáp ranh của TP.HCM thực hiện việc điều tiết, hướng dẫn ngay từ đầu để hạn chế xe tập trung về QL1.

Theo đó, xe đi từ các quận: 12, Bình Tân (TP.HCM) nếu về Đồng Tháp, An Giang sẽ được hướng dẫn đi về H.Đức Hòa (Long An) để vào QLN2. Xuất phát từ Long An để đến các địa phương này có nhiều tuyến như QL61, TL830 nối vào QLN2. Riêng xe xuất phát từ các quận: 6, 7, 8, H.Nhà Bè được hướng dẫn đi vào QL50; xe từ Long An thì đi vào TL830 hướng ra QL50 để về các huyện phía đông tỉnh Tiền Giang như Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông, Chợ Gạo, TX.Gò Công. Riêng xe máy về các huyện Bình Đại, Ba Tri (Bến Tre) cũng có thể đi theo tuyến giao thông này để tránh việc phải qua cầu Rạch Miễu.

Mặc dù vậy, từ rạng sáng 31.8, giao thông trên tuyến QL1 qua địa bàn Long An vẫn ùn ứ nghiêm trọng . Tại tuyến tránh QL1, giao thông tiềm ẩn rủi ro về tai nạn rất cao do lưu lượng quá đông đúc, trong khi tuyến đường này xuống cấp nặng, nhiều công trình đang thi công tại các nút giao.

Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giao thông ở đây căng thẳng từ sáng sớm, đặc biệt tại các nút thắt cổ chai trên QL1 và đoạn QL60 hướng lên cầu Rạch Miễu đi Bến Tre cũng ùn ứ liên tục. Lực lượng CSGT tỉnh Tiền Giang được tăng cường tại các điểm nóng giao thông này, nhưng việc điều tiết vẫn không có hiệu quả nhiều.

Trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, lượng xe lưu thông theo hướng TP.HCM đi miền Tây đông nghẹt từ sáng đến chiều tối. Các phương tiện chỉ có thể di chuyển với vận tốc trung bình khoảng 30 km/giờ, thấp hơn nhiều so với vận tốc quy định tối thiểu là 60 km/giờ. Tại đoạn đường dẫn vào cao tốc thuộc xã Thân Cửu Nghĩa nối ngã tư Đồng Tâm và vòng xuyến Thân Cửu Nghĩa (H.Châu Thành, Tiền Giang) để ra QL1 đi vào QL60, các tỉnh phía tây ĐBSCL xảy ra ùn ứ phương tiện suốt ngày.

Cầu Rạch Miễu vẫn là điểm nóng ùn tắc, từ những ngày trước lễ Quốc khánh 2.9 , tình trạng kẹt 2 chiều trên cầu đã thường xuyên xảy ra.

Đến 18 giờ ngày 31.8, lượng ô tô và xe máy đổ về cầu Rạch Miễu (Bến Tre) tăng đột biến. Ô tô xếp hàng dài gần 4 km trên QL60 phía bờ Tiền Giang chờ qua cầu.

Mặc dù CSGT Tiền Giang trực chiến điều tiết nhưng do cầu Rạch Miễu quá hẹp nên dòng xe không thể thoát qua cầu được. Hơn 10 phút sau, CSGT Tiền Giang phối hợp CSGT Bến Tre chặn QL60 hướng lên cầu Rạch Miễu phía bờ Bến Tre gần 40 phút để phương tiện phía Tiền Giang lưu thông qua cầu Rạch Miễu một chiều. Do bị CSGT Bến Tre chặn lại chờ đợi quá lâu nên nhiều người dân bức xúc mặc cho CSGT liên tục giải thích.

Đến 19 giờ cùng ngày, dòng xe trên QL60 phía bờ Tiền Giang đã được giải phóng.