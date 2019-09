Nghịch tử cứa cổ mẹ ruột, cướp 100.000 đồng mua ma túy

Ngày 24.9, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) tạm giữ hình sự Nguyễn Công Hậu (24 tuổi, ngụ Bình Dương) về hành vi cướp tài sản

Trong khi đó, mẹ của Hậu được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc sau đó được báo cho Công an TX.Thuận An xử lý. Khuya 23.9, nhóm “hiệp sĩ” Phú Hòa đã tìm được Hậu, bàn giao cho Công an xã An Tây. Rạng sáng 24.9, Công an TX.Thuận An di lý Hậu về trụ sở phục vụ công tác điều tra