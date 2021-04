Nghiên cứu thử nghiệm 'hộ chiếu vắc xin' cho một số điểm du lịch

Về việc Quảng Nam đang đề xuất cho thí điểm áp dụng “ hộ chiếu vắc xin ” với khách lưu trú ngắn ngày, chỉ chơi golf, nghỉ dưỡng không di chuyển, ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng ( Bộ Y tế ), cho rằng: “Có thể đây cũng là mô hình cần thử nghiệm, nhưng phải quản lý nghiêm ngặt người đến, đòi hỏi chính quyền địa phương, công an, cơ quan chủ quản phải quản lý rất chặt chẽ”.

Theo ông Tấn, hiện tại có một số lý do Việt Nam chưa áp dụng “hộ chiếu vắc xin”. Trước tiên, đó là hiệu lực của vắc xin phòng Covid-19 cần thêm thời gian đánh giá. Mỗi quốc gia sử dụng các loại vắc xin ngừa Covid-19 khác nhau, với hiệu quả bảo vệ khác nhau, có loại cao, loại thấp. Ngoài ra, việc áp dụng “hộ chiếu vắc xin” cũng cần xem xét yếu tố miễn dịch cộng đồng. Nhiều quốc gia có tỷ lệ mắc Covid-19 cao hoặc tiêm phòng diện rộng sẽ có miễn dịch cộng đồng cao. Trong khi đó, Việt Nam hiện là quốc gia “sạch” do kiểm soát tốt dịch. Đồng thời, tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 của Việt Nam chưa cao, do đó miễn dịch cộng đồng của người dân Việt Nam hiện gần như chưa có.