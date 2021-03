Kích hoạt “hộ chiếu vắc xin”?

Trong khi đó, Singapore cũng mở cửa biên giới và đàm phán thỏa thuận đi lại song phương với các quốc gia an toàn. Chính quyền đảo quốc sư tử đã có thỏa thuận nới lỏng các hạn chế và thiết lập "bong bóng du lịch bằng đường hàng không" (Air Travel Bubble), đồng thời ban hành chính sách "Thẻ thông hành hàng không" (Air Travel Pass) cho phép khách du lịch từ những quốc gia an toàn, có thể nhập cảnh với mục đích du lịch - giải trí trong ngắn hạn mà không cần cách ly tại nhà. Mới nhất, Singapore vừa đưa vào hoạt động Trung tâm hội nghị Connect@Changi nhằm tạo điều kiện cho du khách đến công tác gặp được nhau thay vì phải chờ đến hết thời gian cách ly, bước đầu khôi phục tổ chức các sự kiện MICE (du lịch kết hợp với hội họp, khen thưởng, triển lãm và sự kiện).

TS Lương Hoài Nam phân tích: Hai khó khăn lớn nhất đối với “hộ chiếu vắc xin” là cơ sở pháp lý và công nghệ: Cơ sở pháp lý đối với các “hộ chiếu” do nước ngoài cấp và các “hộ chiếu” do Việt Nam cấp. Còn công nghệ, nếu nói về “hộ chiếu số” là làm thế nào để kết nối, liên thông được các hệ thống của các nước với nhau và cung cấp giải pháp truy cập cơ sở dữ liệu cho rất nhiều nơi có nhu cầu kiểm tra, xác nhận thông tin (ví dụ sân bay, khách sạn).

Không chịu kém cạnh, một số công ty du lịch lớn ở Thái Lan đang phát động chiến dịch "Mở cửa Thái Lan an toàn" nhằm kêu gọi chính phủ cho phép đón du khách quốc tế trở lại từ ngày 1.7 tới. Thủ tướng Thái Lan cho biết nước này đang nghiêm túc nghiên cứu về ý tưởng "hộ chiếu vắc xin" để chuẩn bị sử dụng trong tương lai.

Tại Việt Nam, mặc dù tình hình kiểm soát dịch bệnh đã khá ổn định, các hoạt động dịch vụ, thương mại đã dần trở lại bình thường tại hầu khắp các địa phương, du lịch nội địa vẫn liên tục được xúc tiến, khuyến khích nhưng vấn đề mở cửa cho du khách quốc tế vẫn còn bỏ ngỏ.

Văn phòng Chính phủ hôm 5.3 vừa có công văn gửi Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng giao bộ này chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá đề xuất của TS Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB), về vấn đề mở cửa cho khách du lịch có chứng chỉ tiêm vắc xin Covid-19 để làm tiền đề nâng cao vị thế du lịch Việt Nam. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu cần đề xuất biện pháp xử lý phù hợp đối với vấn đề trở ngại về cơ sở pháp lý và công nghệ đối với việc đưa “hộ chiếu vắc xin” vào thực tiễn.

Đề xuất triển khai “hộ chiếu vắc xin” của ông Lương Hoài Nam xuất phát từ nhận định: Thị trường khách quốc tế đến Việt Nam sẽ mất nhiều năm để khôi phục trở lại mức trước đại dịch, có thể từ 3 - 5 năm. Đối với Việt Nam, công suất hệ thống lưu trú và nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch Việt đã được đầu tư, chuẩn bị đủ để phục vụ 20 triệu lượt du khách quốc tế, nhưng nguồn khách này bị mất gần hết do Covid -19, trong khi bản thân thị trường du lịch nội địa cũng bị sụt giảm 1/3 so với trước dịch, không thể hy vọng du lịch nội địa bù đắp được cho du lịch quốc tế.

Mặt khác, trong cuộc chiến chống Covid-19, khái niệm “vùng an toàn” thay đổi theo thời gian. Trước khi có vắc xin, “vùng an toàn” là nơi có ít dịch (như Việt Nam). Từ khi có vắc xin, “vùng an toàn” lại là nơi có tỷ lệ tiêm vắc xin cao (như Israel, sắp tới là Mỹ, châu Âu). Việt Nam không nên chậm chân với việc chào đón du khách đến từ các “vùng an toàn”, cũng như với việc người Việt Nam đi đến các “vùng an toàn”.