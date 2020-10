Ngoài bằng lái, đề xuất phải có thêm chứng chỉ hành nghề mới được lái xe kinh doanh

Đó là một trong những chính sách mới tại dự thảo luật Giao thông đường bộ sửa đổi Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể vừa trình ra Quốc hội ngày hôm qua, 24.10.

Phát sinh một loại giấy phép

Dự thảo luật quy định: “Người có giấy phép lái xe ô tô muốn hành nghề lái xe ô tô kinh doanh vận tải phải được đào tạo nghiệp vụ vận tải và được cấp Chứng chỉ hành nghề lái xe ô tô kinh doanh vận tải”.

Cũng theo dự thảo, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chương trình khung đào tạo nghiệp vụ vận tải. Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề lái xe ô tô kinh doanh vận tải.

Như vậy, sau khi nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe được chuyển từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an thì Bộ Giao thông vận tải đã bổ sung thêm quy định về chứng chỉ hành nghề bên cạnh giấy phép lái xe.

Nội dung về quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe được tách khỏi luật Giao thông đường bộ để đưa sang luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì, cũng trình Quốc hội tại kỳ họp này.

Về chính sách mới này, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng An ninh cho hay, nhiều ý kiến nhất trí.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định này vì cho rằng, việc quy định phải có chứng chỉ hành nghề lái xe ô tô kinh doanh vận tải là “làm phát sinh một loại giấy phép”.

Từ đó, Ủy ban Quốc phòng An ninh đề nghị tiếp tục nghiên cứu bổ sung, chỉnh lý các nội dung trên cho phù hợp, không để trùng dẫm giữa hai luật, tránh gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có phương tiện tham gia giao thông và bảo đảm tính khả thi.

Xe đưa đón trẻ mầm non: Đảm bảo quan sát rõ phía trong xe từ bên ngoài

Ngoài ra, theo tờ trình của Chính phủ, luật Giao thông đường bộ sửa đổi cũng bổ sung nhiều quy định mới như quy định về công tác bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô; quy định về vận tải hành khách công cộng bằng xe ô tô; cơ chế, chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe ô tô; hoạt động kinh doanh cho thuê xe tự lái; hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô; dịch vụ cho thuê xe ô tô...

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trình bày tờ trình tại Quốc hội Ảnh Gia Hân

Đặc biệt, với quy định về hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô, dự thảo luật quy định xe ô tô đưa đón học sinh phải đáp ứng các yêu cầu như xe phải có niên hạn sử dụng không quá 15 năm, có thiết bị đèn cảnh báo và đăng ký màu sơn riêng để nhận diện.

Xe ô tô sử dụng để đưa đón học sinh tiểu học hoặc mầm non phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc phải sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi học sinh, kính xe đảm bảo có thể quan sát rõ phía trong xe từ bên ngoài.

Lái xe ô tô đưa đón học sinh phải có 2 năm kinh nghiệm lái xe kinh doanh vận tải hành khách.

Dự thảo luật cũng quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục , đào tạo trong việc xây dựng, tập huấn cho lái xe và người quản lý học sinh nắm vững và thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn khi đưa đón học sinh.

Ngoài ra, cơ sở giáo dục, đào tạo khi tổ chức hoạt động đưa, đón học sinh chịu trách nhiệm về việc đón, trả học sinh của đơn vị mình đảm bảo an toàn giao thông.