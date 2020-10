Ngoại trưởng Mỹ Pompeo sẽ trao đổi với lãnh đạo Việt Nam về vấn đề Biển Đông

Trước thời điểm diễn ra chuyến thăm, ông Pompeo cũng đã có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi Việt Nam và Mỹ đã ký biên bản ghi nhớ nhiều dự án lớn, bao gồm 3 nhà máy nhiệt điện (2 trong số đó có công suất hơn 6.000 MW, nằm ở khu vực phía Nam vốn thiếu điện của Việt Nam), 1 kho cảng LNG trị giá 1,4 tỉ USD tại Sơn Mỹ.

Kho cảng sẽ giúp thúc đẩy triển khai nhà máy điện khí ở khu vực này. “Thoả thuận sẽ giúp mở cửa cho việc xuất khẩu hàng tỉ USD LNG từ Mỹ vào Việt Nam”, thông cáo về Diễn đàn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Như vậy, trong những năm tới, Mỹ sẽ có hiện diện khá lớn trong ngành năng lượng Việt Nam. Việc dự án nhiệt điện than tại Long An (chậm trễ nhiều năm do bị địa phương và nhiều chuyên gia không đồng thuận) chuyển sang điện khí do doanh nghiệp Mỹ đầu tư, cũng là một dấu hiệu về bước chuyển trong ngành năng lượng Việt Nam, theo hướng được nhiều chuyên gia khuyến cáo, vì điện khí sẽ thân thiện hơn với môi trường.