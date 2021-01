Người lao động “ngóng” thưởng tết

TP.HCM, Hà Nội: Mức thưởng chưa tổng hợp, thống kê hết Dù mức thưởng tết được Sở LĐ-TB-XH TP.HCM công bố cách đây 10 ngày (tiền thưởng Tết Tân Sửu 2021 bình quân 8,8 triệu đồng/người, giảm 12% so với năm trước; cao nhất là 1,076 tỉ đồng (DN FDI), thấp nhất 3,25 triệu đồng (DN 100% nhà nước), nhưng qua khảo sát thực tế của PV Thanh Niên tại một số DN, nhiều NLĐ cho biết vẫn chưa nhận được thông tin từ phía DN về mức thưởng tết nhằm chuẩn bị cho kế hoạch đón tết của gia đình... Ngày 10.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho biết mức thưởng tết mà Sở công bố dựa trên số liệu khảo sát của 1.035 DN trên tổng số hơn 400.000 DN trên toàn TP.HCM, về mức thưởng cụ thể sẽ do DN chủ động thông báo với NLĐ chứ Sở không thể thống kê toàn bộ DN. Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Lực, Trưởng phòng Lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội (Sở LĐ-TB-XH Hà Nội), cho biết khảo sát tình hình lương, thưởng tết của 6.325 DN trên địa bàn Hà Nội cho thấy, mức thưởng Tết Nguyên đán 2021 giảm nhẹ so với năm 2020. Trong đó, mức thưởng cao nhất 400 triệu đồng, thấp nhất là 550.000 đồng. Ông Lực cho hay: “Nhìn chung, tiền thưởng tết 2021 của NLĐ giảm nhẹ so với năm 2020. Tết dương lịch có những DN khó khăn không có thưởng cho NLĐ. Còn Tết Nguyên đán, thông tin tổng hợp từ các quận, huyện và từ ban quản lý các KCN chỉ báo cáo những đơn vị có thưởng, còn những đơn vị không thưởng hoặc thưởng bằng hiện vật cũng có và nằm rải rác ở các khối DN, nhưng số liệu cụ thể chúng tôi chưa tổng hợp được”.

Sỹ Đông - Thu Hằng