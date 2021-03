Người lính biên phòng 17 năm gieo chữ cho trẻ em nghèo

Trong lớp, thiếu tá Tưởng chia bảng thành ba cột. Bên trái thầy dành cho khối lớp 4 - 5, ở giữa là chương trình lớp 2 - 3, còn bên phải là của các em học sinh lớp 1. Thầy thường dành thời gian đầu buổi học kiểm tra chữ viết, tập đọc cho các em nhỏ nhất lớp, rồi mới đến lượt giảng bài học cho khối lớp lớn. Sau đó thì cứ “xen kẽ, xoay vòng”. Lớp học “5 trong 1” nên việc dạy cũng thật gian nan. Có những em nét chữ còn nguệch ngoạc, thầy phải cầm tay nắn nót từng chữ. Lúc này, tiếng ồn ào lại vang lên ở góc nào đó của lớp học. Thầy nhìn qua, nhắc nhở: “Hôm nay thầy hơi mệt, nhưng vẫn đến lớp với các em. Các em có thương thầy không?”. Cả lớp “dạ có”, rồi lại trật tự.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng nhớ lại, có những em nhỏ lớn lên trong cảnh bố mẹ bỏ nhau, bị tù tội. Các em ít được sự quan tâm của gia đình nên lêu lổng, dễ bị kẻ xấu lợi dụng và vướng vào cám dỗ. Việc vận động các em đến lớp đã khó, duy trì thói quen đi học cho các em còn gian nan hơn. Anh Tưởng nói: “Mới đầu có những em quen văng tục, ném vào nhau những ngôn từ xấu xí. Mình phải uốn nắn dần dần. Cũng có những em, mình nói là “con cứ đến lớp, ngồi chơi cũng được”. Thế rồi, khi thấy các bạn học bài rôm rả thì em cũng thấy thích. Mình mới hỏi: “Con học không? Thầy lấy vở cho con nhé”. Vậy là gật đầu, từ đó tối nào cũng đi học”.

Chính vì hiểu được sự thiệt thòi của các em, hoàn cảnh và môi trường sống dễ đưa đẩy các em đến những cạm bẫy, nên thầy Tưởng khi lên lớp thường đan xen các câu chuyện về đạo đức, lối sống, hướng các em đến những việc làm ý nghĩa . Phan Thanh Tâm (11 tuổi) nói: “Ngày trước con không biết chữ. Mẹ con đến xin thầy cho con học. Giờ con biết đọc, biết viết, biết tính cộng trừ luôn rồi nên con rất vui”. Đứng chờ đón con bên ngoài, bà Lê Thị Thúy An (38 tuổi) kể rằng bà quê An Giang, vợ chồng trôi dạt nhiều nơi rồi đến Nha Trang mưu sinh. Cuộc sống khó khăn nên không đủ điều kiện cho con đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Bà An xúc động: “Cách đây một năm, nghe có người nói về lớp học của thầy Tưởng, tôi xin cho 2 đứa con đi học ngay. Thầy thương chúng nó lắm. Còn với con mình, được đi học, về nhà đứa nào cũng ngoan, thích học bài lắm”.