Người mẹ trẻ chết trong nhà với 5 vết chém

Nạn nhân là chị Trần Thị H. (25 tuổi), được phát hiện tử vong trong nhà. Trên thi thể nạn nhân có 5 vết chém.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 45 ngày 26.8, người dân phát hiện chị H. tử vong trong nhà của nạn nhân nên báo cơ quan công an. Thời điểm nạn nhân tử vong chỉ có chồng chị H. ở nhà.

Ban đầu, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định chị H. tử vong do bị chém. Ngay trong tối 26.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến hiện trường, mời người chồng cùng cha chồng chị H. đến trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Một cán công an tham gia điều tra vụ án mạng trên cho hay chồng chị H. nghiện ma túy. Chị H. chết để lại 3 con nhỏ, trong đó, bé nhỏ nhất mới 10 tháng tuổi.