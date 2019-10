Nguy cơ 'bom rác' khắp nơi

Tại Long An, Nhà máy xử lý rác (NMXLR) Tâm Sinh Nghĩa (xã Tân Đông, tiếp giáp xã Tân Tây, H.Thạnh Hóa) do Công ty CP đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa làm chủ đầu tư, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2013 với công suất 250 tấn/ngày. Trong quá trình hoạt động, lấy lý do lượng rác thu gom “tháng sau cao hơn tháng trước” nên nhà máy hiện tồn đọng khoảng 30.000 tấn rác lộ thiên bên ngoài, phát sinh mùi hôi và ruồi, gây bức xúc cho người dân quanh vùng.