Nguyên Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh giúp Vũ 'nhôm' thấu tóm công sản thế nào?

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra (KLĐT) vụ án vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Đà Nẵng; Đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 21 bị can.

Dự án Đa Phước - Đà Nẵng liên quan đến các sai phạm ẢNH: VĂN TIẾN

Trong số này có 7 bị can cùng bị đề nghị truy tố cả tội vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại điều 219 bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định tại điều 229 BLHS 2015, gồm: Trần Văn Minh , nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (giai đoạn 2006 - 2011); Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (giai đoạn 2011 - 2014); Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79; Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; Phan Xuân Ít, nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng; Nguyễn Quang Thành, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Hưng Phát; Phan Minh Cương, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng 79, nguyên Giám đốc Công ty TNHH I.V.C.

Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố về 1 trong 2 tội nêu trên.

Gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn

Theo KLĐT, 21 bị can trong vụ án này có liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra ở 21 bất động sản (BĐS) có nguồn gốc là công sản đã được Phan Văn Anh Vũ cấu kết với các bị can khác để mua giá rẻ và 7 dự án BĐS với giá trị quyền sử dụng đất (QSDĐ) là hàng chục ngàn tỉ đồng. Theo KLĐT, từ năm 2002 - 2017, Vũ “nhôm” đã đứng tên, nhờ người thân đứng tên thành lập, tham gia góp vốn và trực tiếp điều hành - hoạt động của 5 doanh nghiệp kinh doanh BĐS, với mục đích thâu tóm nhiều dự án BĐS và nhà, đất công sản trên địa bàn TP.Đà Nẵng không qua đấu giá QSDĐ, với giá thấp hơn giá do UBND TP.Đà Nẵng quy định và thu lợi cá nhân với số tiền đặc biệt lớn.

Các dự án bất động sản liên quan đến Vũ “nhôm” tại Đà Nẵng: 16 Bạch Đằng Ảnh: Huy Đạt Bến du thuyền sát sông Hàn đối diện số 36 Bạch Đằng Ảnh: Huy Đạt

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Trần Văn Minh vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, gây thiệt hại đặc biệt lớn đối với ngân sách nhà nước, là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

Cụ thể, Minh ký ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển QSDĐ, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng nhà, đất công sản trên địa bàn TP.Đà Nẵng cho Vũ “nhôm” trái quy định của pháp luật; giảm giá , giảm hệ số sinh lợi, cho phép chuyển đổi tên người nhận QSDĐ trái quy định của pháp luật. Tại một số dự án BĐS, trước khi chuyển nhượng cho Vũ “nhôm”, Trần Văn Minh đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng các văn bản pháp lý, nhanh chóng hoàn thành hồ sơ, thủ tục giúp Vũ “nhôm” nhận chuyển nhượng các dự án này không thông qua đấu giá QSDĐ, với giá chuyển nhượng thấp hơn giá TP quy định.

Với vai trò Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng từ 2006 - 2011, Văn Hữu Chiến đã thực hiện các chỉ đạo của Trần Văn Minh, ký ban hành nhiều quyết định chuyển nhượng, cho phép chuyển nhượng và phê duyệt giá chuyển nhượng nhiều dự án nhà đất công sản , BĐS trái quy định, là đồng phạm tích cực giúp Trần Văn Minh thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an nêu rõ, với tội vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, Trần Văn Minh và các đồng phạm đã gây thất thoát lãng phí đặc biệt lớn đối với ngân sách nhà nước tại 18 nhà, đất công sản với số tiền 107 tỉ đồng tại thời điểm xảy ra hành vi phạm tội và 2.168 tỉ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án. Đối với tội vi phạm các quy định quản lý về đất đai, tại 7 dự án BĐS có giá trị QSDĐ được quy thành tiền tại thời điểm xảy ra phạm tội là 6.813 tỉ đồng, tại thời điểm khởi tố vụ án là 20.170 tỉ đồng.

Tổng cộng, các bị can trong vụ án gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 22.333 tỉ đồng.

Vũ “nhôm” chối tội

Theo KLĐT, tại cơ quan điều tra, Vũ “nhôm” không hợp tác khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội. Nhưng căn cứ kết quả điều tra xác định: Dù không nằm trong diện được mua chỉ định nhà, đất công sản nhưng Vũ “nhôm” đã lợi dụng những văn bản pháp lý của UBND TP.Đà Nẵng để bàn bạc, thỏa thuận với giám đốc các công ty được mua chỉ định, đứng tên xin mua nhà công sản, xin giảm hệ số sinh lợi. Sau đó, trước khi được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, các công ty nêu trên lại có văn bản đề nghị thay đổi tên người trên Giấy chứng nhận QSDĐ sang cho Vũ “nhôm” với lý do Vũ là người nộp tiền mua nhà và chia lợi ích với nhau.

Mặc dù biết rõ việc này nhưng Trần Văn Minh vẫn đồng ý và chỉ đạo cấp dưới hoàn thành các thủ tục giúp Vũ “nhôm” nhận chuyển nhượng các dự án không qua đấu giá và giá thấp hơn so với quy định.

Với hành vi phạm vào 2 tội nêu trên, Vũ “nhôm” bị cáo buộc đã gây thiệt hại đặc biệt lớn đối với ngân sách nhà nước với số tiền gần 13.000 tỉ đồng tại thời điểm xảy ra hành vi phạm tội và gần 20.200 tỉ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án.

Đi vào từng hành vi cụ thể các bị can trong vụ án, KLĐT chỉ rõ, Nguyễn Ngọc Tuấn dù lãnh đạo TP phê duyệt giá bán nhà đất công sản tại 73 Nguyễn Thái Học cho Công ty Nhất Gia Phúc của Vũ “nhôm” với giá 5,6 tỉ đồng (có tính hệ số ngã tư 1,3) nhưng Nguyễn Ngọc Tuấn thời điểm đó là Giám đốc Sở Xây dựng đã phê duyệt giá bán chỉ 4,4 tỉ đồng, không tính hệ số ngã tư.

Đối với dự án 3,77 ha tại đường Trường Sa, Đà Nẵng, Tuấn với cương vị Phó chủ tịch UBND đã ký quyết định hủy bỏ quyết định của lãnh đạo trước đó, trong đó quyết định giá đất 1,650 triệu đồng/m2 và mục đích sử dụng đất thay đổi từ sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sang đất hỗn hợp để xây dựng biệt thự và thương mại dịch vụ. Phan Xuân Ít đã trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng chuyển nhượng 20 nhà đất công sản trên địa bàn TP trái quy định.

Trong đó, Ít biết rõ Vũ “nhôm” và một số doanh nghiệp đã có sự thỏa thuận, bàn bạc lợi dụng chính sách của nhà nước để mua nhà theo chỉ định nhưng Ít vẫn tham mưu đề xuất cho lãnh đạo ký ban hành chủ trương bán nhà tại 37 Pasteur, 100 Bạch Đằng, 34 Hoàng Văn Thụ, 106 Trần Phú và 20 Bạch Đằng. Bị can này cũng tham mưu cho lãnh đạo cho phép chuyển nhượng 3 dự án BĐS trái pháp luật là Habour Ville, khu dân cư An Cư 2 và dự án 1,5 ha đường Trường Sa. Hành vi của Ít gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách với số tiền hơn 8.400 tỉ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án.

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố, Nguyễn Quang Thành là em vợ Vũ “nhôm”, Phan Minh Cương là bạn học Vũ “nhôm” đã có hành vi ký vào các hợp đồng, tờ trình để giúp Vũ thâu tóm các dự án đất công sản.

Theo KLĐT, bị can Nguyễn Thanh Sang nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính đã ký xác nhận vào văn bản tính toán bán nhà và chuyển QSDĐ của Công ty quản lý nhà Đà Nẵng, làm cơ sở để lãnh đạo TP phê duyệt bán nhà, đất số 20 Bạch Đằng không sát giá thị trường gây thiệt hại 12,7 tỉ đồng; bị can này cũng xác nhận vào hồ sơ 6 nhà đất công sản khác trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước 37,5 tỉ đồng. Bị can Nguyễn Thu Hà, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính đã ký xác nhận vào các hồ sơ nhà đất công sản trái quy định, gây thiệt hại 48,7 tỉ đồng.