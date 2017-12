Được biết, năm 2006, UBND TP.Đà Nẵng và Công ty TNHH Daewon Cantavil ký bản thỏa thuận nguyên tắc để phía Daewon triển khai đầu tư dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước. Mục tiêu của dự án là xây dựng thành phố vườn ươm công nghệ thông tin quốc tế; phát triển khu trung tâm thương mại – khách sạn – căn hộ cao cấp (cao khoảng 33 tầng), khu biệt thự… Tổng vốn đầu tư cho dự án ước tính là 300 triệu USD.

Từ năm 2007 - 2011, chủ đầu tư hoàn thành giai đoạn 1 lấn biển, tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn nên đơn vị này không tiếp tục xây dựng công trình đô thị lấp biển giai đoạn 2.

Năm 2016, Daewon quyết định chuyển nhượng toàn bộ vốn đã góp vào dự án này cho Công ty CP Nova - Bắc Nam 79 (công ty do ông Phan Văn Anh Vũ góp vốn cùng 1 doanh nghiệp BĐS lớn). Năm 2017, Công ty CP Nova - Bắc Nam 79 đổi tên Công ty TNHH Daewon Cantavil thành Công ty TNHH Sunrise Bay. Sau đó, dự án này cũng được đổi tên từ khu đô thị quốc tế Đa Phước thành Dự án khu đô thị The Sunrise Bay Novaland Đa Phước Đà Nẵng. Công ty TNHH The Sunrise Bay do ông Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.