Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên Alibaba làm 'rung động' thị xã Phú Mỹ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã tách vụ án hình sự số 318 ngày 10.10 để tiếp tục điều tra đối với Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lực (là 3 anh em ruột) và các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên Alibaba khác về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo đó, ngoài 3 anh em của Nguyễn Thái Luyện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã làm việc với các lãnh đạo, nhân viên Công ty Alibaba là Trang Chí Linh, Lâm Chí Trung, Trần Ngọc Bình, Phan Thanh An, Lê Thị Minh Phương, Đặng Tỵ, Phan Công Truyền, Huỳnh Chí Lễ…. để điều tra về các hành vi trên. Tài liệu điều tra xác định các cá nhân trên có liên quan đến vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 13.6 tại ấp 3, xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ). Trong đó, Luyện, Lĩnh, Lực có dấu hiệu đóng vai trò chủ mưu, kích động, xúi giục nhân viên Công ty Alibaba phạm tội.

Nguyễn Thái Lực tại hiện trường vụ chống đối Ảnh: Nguyễn Long

Nhân viên Alibaba tự ký nhiều hợp đồng không số trên “dự án ma”

Theo kết luận điều tra, ngày 13.7./2018, Nguyễn Thái Lực ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng các thửa đất nông nghiệp tọa lạc tại ấp 3, xã Tóc Tiên từ ông Nguyễn Phú Quí (43 tuổi, quê Đồng Nai).

Sau khi mua gom các thửa đất nông nghiệp nêu trên, Lực và Công ty Alibaba đã tự lập “dự án” trái phép, tự đặt tên “Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5” để phân lô bán nền trái phép.

Theo UBND TX.Phú Mỹ thì khu đất có quy hoạch sử dụng đất ở 4.080 m2, đất nông nghiệp 31.543 m2, làm đường cao tốc 17.039 m2, làm nghĩa trang 2.942 m2.

Ngày 19.7.2018, Lực ký hợp đồng ủy quyền (không số) cho bà Nguyễn Thị Vân Anh là Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản địa ốc Chiến Thắng (Công ty Chiến Thắng) được quyền quản lý, sử dụng, phân lô, tách thửa, ký kết hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng, … nhận tiền đặt cọc, tiền chuyển nhượng. Cùng ngày, bà Vân Anh ký hợp đồng hợp tác với Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Công ty Alibaba. Theo đó, Công ty Chiến Thắng giao cho Công ty Alibaba tìm kiếm khách hàng, tư vấn bán hàng, tiếp thị, ký giấy biên nhận đặt cọc, nhận tiền theo hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng… phân phối sản phẩm đất nền… Cũng trong ngày này, bà Vân Anh ký giấy ủy quyền (không số) cho Trang Chí Linh là phó giám đốc Công ty TNHH xây dựng Manula do Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) làm giám đốc được quyền thay mặt và nhân danh ký kết các hợp đồng với bên thứ ba như: hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng, chuyển nhượng,.. thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thu mua, ký gửi, hợp đồng quyền chọn... Dựng hàng rào, lén lút thi công Ngày 8.10, Trang Chí Linh ký hợp đồng thi công xây dựng với ông Ngô Quang Thanh là Giám đốc Công ty CP THT Vũng Tàu (gọi tắt Công ty THT) để thi công đối với các thửa đất do Lực nhận chuyển nhượng nêu trên, bao gồm các hạng mục: san lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, vỉa hè... Mặc dù biết rõ khu đất không được phép xây dựng khu dân cư, nhưng Trang Chí Linh vẫn yêu cầu Công ty THT Vũng Tàu dựng rào tôn bao quanh khu đất, lén lút thi công xây dựng vào các ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật và ban đêm nhằm mục đích tránh sự phát hiện của chính quyền địa phương và người dân. Ngày 8.1.2019, khi Công ty THT Vũng Tàu đã xây dựng được khoảng 80% khối lượng công việc theo hợp đồng thì UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ đến kiểm tra phát hiện công trình xây dựng trái phép nên lập biên bản vi phạm hành chính và lập biên bản xác minh vào ngày 13.2 nhưng Nguyễn Thái Lực, đại diện Công ty Maluna, Công ty THT Vũng Tàu không ký biên bản, không hợp tác làm việc. Ngày 15.2, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 3,5 triệu đồng đối với Nguyễn Thái Lực do đã có các vi phạm san ủi đất, đổ đá, lu lèn, xây kè bê tông với tổng diện tích khoảng 8.000 m2. Ngày 22.5, Lực đến UBND xã Tóc Tiên làm việc, mặc dù được UBND xã Tóc Tiên lập biên bản giải thích lỗi vi phạm, nhưng Lực không hợp tác làm việc, tự ý bỏ về. Ngày 9.6, UBND xã Tóc Điên đến hiện trường lập biên bản kiểm tra xác định hiện trạng khu đất đã bó vỉa, lát gạch, đổ đá, một phần đã được thảm nhựa, tổng diện tích 11.653 m2. Đối tượng vi phạm không có mặt tại hiện trường, nhân chứng cho biết các ngày cuối tuần, ngày lễ có nhiều xe ủi làm việc. Ngày 10.6, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên ra quyết định cưỡng, buộc ông Nguyễn Thái Lực chấm dứt hành vi sử dụng đất không đúng mục đích và khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

"Dự án Alibaba Tân Thành Center City 5", nơi xảy ra vụ việc nhân viên Alibaba chống đối đoàn cưỡng chế Ảnh: Nguyễn Long

Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên Alibaba làm "rung động" TX.Phú Mỹ

Khoảng 18 giờ ngày 12.6, UBND xã Tóc Tiên đưa một xe cuốc vào khu đất vi phạm để ngày hôm sau tiến hành cưỡng chế, thì bảo vệ khu đất phát hiện nên báo cho Nguyễn Thái Luyện đang ở TP.HCM biết.

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh làm việc với Cơ quan CSĐT Ảnh: Nguyễn Long

Thông qua mạng xã hội zalo và điện thoại, Luyện đã chỉ đạo nhân viên Công ty Alibaba là Trang Chí Linh (Phó tổng pháp lý), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (chuyên viên văn phòng luật) và các cá nhân khác lập kế hoạch xử lý công việc để sáng ngày 13.6 đến UBND TX.Phú Mỹ yêu cầu gặp ông Nguyễn Văn Thắm là Chủ tịch UBND thị xã để phản đối, nếu không được thì "biểu tình".

Trong các tin nhắn Nguyễn Thái Luyện gửi cho nhân viên Alibaba có các tin như: “Mục đích là làm lớn chuyện, tranh thủ thu hút truyền thông và thu hút của nhiều cơ quan chức năng”; “Sự việc phải làm rung động khu vực thị xã Phú Mỹ, rất có lợi cho sự nghiệp phát triển bền vững lâu dài của mình”.

Sau đó, Tú Trinh, Chí Linh đã chia sẻ các tin nhắn của Nguyễn Thái Luyện đến nhân viên Công ty Alibaba trên trang mạng xã hội zalo để hôm sau thực hiện.

Khoảng 6 giờ ngày 13.6, Công ty Alibaba điều động 1 xe ô tô 16 chỗ, 3 xe ô tô 7 chỗ chở nhân viên xuống TX.Phú Mỹ. Một số nhân viên khác của Công ty Alibaba tự đi xe xuống.

Đến khoảng 7 giờ 30 cùng ngày thì tất cả tập trung tại trụ sở UBND TX.Phú Mỹ.

Tại đây, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Trần Quốc Tĩnh, Huỳnh Ngọc Thiện, Phan Quỳnh Long cùng vài chục nhân viên mặc đồng phục Công ty Alibaba đứng trước cổng UBND TX.Phú Mỹ cầm biểu ngữ có nội dung “Không thông báo cho nhân dân, lén lút cưỡng chế” đòi làm việc với Chủ tịch UBND thị xã.

Trần Quốc Tĩnh leo lên xe cuốc dùng đá đập phá làm hư hỏng phương tiện của đoàn cưỡng chế Ảnh: Nguyễn Long

Do không gặp được lãnh đạo UBND TX.Phú Mỹ, những người này kéo đến quán cơm An Thu tại xã Tóc Tiên để ăn trưa, thì nhận được tin đoàn cưỡng chế của UBND xã Tóc Tiên đang cưỡng chế tháo dỡ công trình trên đất vi phạm, nên tất cả kéo nhau vào hiện trường.

Tại đây, Trinh chỉ đạo Tĩnh và nhiều nhân viên khác chống đối, đập phá phương tiện của đoàn cưỡng chế nên bị Cơ quan CSĐT đưa về trụ sở làm việc.

Sau đó, Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, lập bản ảnh hiện trường, trích xuất dữ liệu camera, dữ liệu hình ảnh để phân loại đối tượng; và đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trinh, Tĩnh, Long và Thiện về các tội cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Do 3 anh em Luyện, Lĩnh, Lực và các đối tượng khác đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra trong vụ án khác, thời hạn tạm giam đối với các bị can Trinh, Tĩnh trong vụ án này đã hết, trong khi chứng cứ để khởi tố bị can đối với Luyện, Lĩnh, Lực và các cá nhân có liên quan chưa vững chắc, nên cơ quan điều tra ra quyết định tách vụ án để điều tra sau.