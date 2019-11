Nhà hàng, nhà dân ở Hội An liên tục bị ‘khủng bố’ bằng sơn và mắm tôm

Ngày 27.11, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng công an TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết, đã tiếp nhận thông tin về việc một nhà hàng của người dân trên địa bàn bị kẻ xấu khủng bố bằng cách ném chất bẩn. Hiện Công an TP.Hội An đã giao cho đội nghiệp vụ phối hợp với Công an P.Cẩm Phô (TP.Hội An) vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.