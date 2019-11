Châu Văn Khảm cùng 2 thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân lãnh án

Ngày 11.11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm các bị cáo là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân. HĐXX tuyên phạt bị cáo Châu Văn Khảm (70 tuổi, Việt kiều Úc) 12 năm tù, Nguyễn Văn Viễn (48 tuổi, quê Quảng Nam, ngụ Q.12, TP.HCM) 11 năm tù, Trần Văn Quyền (20 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ tại TX.Dĩ An, Bình Dương) 10 năm tù, cùng về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài 3 bị cáo trên, HĐXX cũng tuyên phạt các bị cáo Bùi Văn Kiên (36 tuổi, quê Hải Dương) 4 năm tù, Nguyễn Thị Ánh (27 tuổi, quê Đồng Tháp) 3 năm tù và Trần Thị Nhài (36 tuổi, quê Nghệ An) 3 năm tù, cùng về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo nội dung vụ án, tổ chức "Việt Nam canh tân cách mạng đảng" (hay còn gọi là Việt Tân) là tổ chức phản động lưu vong người Việt , do Hoàng Cơ Minh thành lập năm 1982 tại Thái Lan, hiện do Đỗ Hoàng Điềm (56 tuổi, quốc tịch Mỹ) là chủ tịch. Mục tiêu hoạt động của tổ chức này là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 4.10.2016, Bộ Công an đã đưa tổ chức khủng bố Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố tại Việt Nam, đồng thời nêu rõ: "Người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân… sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam ".

Theo sự chỉ đạo của Đỗ Hoàng Điềm, đầu tháng 1.2019, Châu Văn Khảm nhập cảnh vào Campuchia, sau đó sử dụng giấy chứng minh nhân dân mang tên Chung Chính Phi để xâm nhập bất hợp pháp vào Việt Nam qua biên giới đường bộ Campuchia.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã kịp thời bắt giữ Khảm và Viễn. Mở rộng điều tra, Cơ quan công an bắt giữ thêm Trần Văn Quyền (là thợ lắp camera) và 3 đối tượng khác.