Nha Trang: Thành lập 1.300 tổ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 100% dân số

Ngày 29.8, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người của tỉnh khẩn trương triển khai chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm tầm soát để phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với địa bàn TP.Nha Trang. Từ 15 giờ chiều 29.8, người dân Nha Trang không được ra khỏi nhà cho đến 6 giờ hôm sau BÁ DUY

Theo đó, sẽ lấy mẫu 100% người dân đang sinh sống trên địa bàn TP.Nha Trang hiện nay. Riêng đối với 4 xã, phường đang thực hiện cách ly y tế (Vĩnh Lương, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường) và các địa bàn đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo kế hoạch của TP thì tiếp tục triển khai hoàn thành trong ngày 29.8.

Để đảm bảo việc lấy mẫu, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tất cả người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải ở trong nhà “ai ở đâu thì ở đấy”, trừ các trường hợp: Lực lượng tham gia kế hoạch lấy mẫu lần này (cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị nhà nước, lực lượng y tế, tình nguyện viên, phụ nữ, công an quân đội được huy động tham gia theo kế hoạch); chuyên gia, nhân viên kỹ thuật phải thực hiện xử lý, khắc phục các sự cố kỹ thuật điện, nước, viễn thông; lực lượng phòng chống dịch, phòng chống cháy nổ, cấp cứu, xử lý vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội, công việc bí mật của cơ quan nhà nước.

Lực lượng bộ đội hỗ trợ nhu yếu phẩm cho dân trong lúc toàn TP yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà HIỀN LƯƠNG

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu thành lập 1.300 tổ lấy mẫu, mỗi tổ gồm 5 người, trong đó có 1 tổ trưởng là đại diện tổ dân phố (tổ trưởng, tổ phó hoặc người thông thạo địa bàn khu dân cư nơi lấy mẫu; chịu trách nhiệm đưa tổ lấy mẫu đi từng hộ gia đình để lấy mẫu; yêu cầu từng hộ gia đình kê khai chi tiết danh sách tất cả các trường hợp đang lưu trú trong gia đình để y tế phân tích, đánh giá và quyết định việc lấy mẫu, đảm bảo không bỏ sót bất cứ người nào).

Nhằm đảm bảo lực lượng hỗ trợ chiến dịch, tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động 1.300 cán bộ, chiến sĩ/dân quân tự vệ để tham gia các tổ lấy mẫu xét nghiệm; chủ trì, chủ động làm việc với các đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở cách ly tập trung; tổ chức vận chuyển lực lượng y tế, tình nguyện viên từ các địa phương về TP.Nha Trang và vận chuyển các trường hợp tiếp xúc gần đi cách ly tập trung theo quy định.

Trong thời gian triển khai chiến dịch này, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu người dân TP.Nha Trang tuyệt đối không ra khỏi nhà từ 15 giờ ngày 29.8 đến 6 giờ 30.8.