Nhập nhèm sản phẩm gel rửa tay khô sạch khuẩn 99,9%

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên liên quan đến dấu hiệu vi phạm về nhãn mác của sản phẩm On1 nhưng không được kiểm tra, xử lý, ông Trần Văn Tùng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Dương, cho biết hiện nay Sở Y tế Bình Dương đã thành lập đoàn thanh tra đối với Công ty CP bột giặt Lix, trong đó Cục QLTT Bình Dương có tham gia đoàn kiểm tra trong thời gian tới. Những vấn đề PV nêu, ông Tùng cho biết sẽ có trong nội dung kiểm tra đối với công ty và sản phẩm On1.

Tại buổi làm việc với PV Thanh Niên, ông Dư Duy An, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP bột giặt Lix , khẳng định công ty có đủ điều kiện sản xuất và bán ra thị trường sản phẩm On1. Để chứng minh, ông An cung cấp 1 phiếu kiểm nghiệm sản phẩm On1 do Trung tâm kiểm nghiệm Bình Dương cấp và 1 phiếu công bố sản phẩm do Sở Y tế Bình Dương cấp. Cụ thể, tại phiếu kiểm nghiệm đối với sản phẩm On1 có liệt kê 7 chỉ tiêu kiểm nghiệm, gồm: tính chất, arsen, chì, thủy ngân, pH, thử giới hạn và khả năng diệt khuẩn